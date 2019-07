Madalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye etti

İNGİLTERE'de, 16 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın futbolcusu İsmail Parlak (21), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. İsmail Parlak, madalyasını, Tunceli kırsalında geçen 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'a hediye edip, mezarına bıraktı.Antalya'da oturan, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın defans oyuncusu İsmail Parlak, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'e geldi. Parlak, memleketine gelir gelmez, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın (26) mezarını ziyaret etti. 16 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'ndan son maçta İngiltere'yi 8-1 skorla yenerek şampiyon olan Ampute Milli Takımı futbolcusu Parlak'a ziyareti sırasında Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, şehidin babası İsmail Üçkan ile annesi Üftadiye Üçkan ve şehidin yakınları eşlik etti. Parlak, yanında getirdiği Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyasını şehit Jandarma Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarına bıraktı. Duygulanan Parlak, "İngiltere ile oynadığımız maç öncesinde şampiyon olmamız halinde madalyamı şehit olan dayımın oğlu Emre Üçkan'a hediye etmeye karar verdim. Allah bize şampiyon olmayı nasip etti. Ben de Simav'a gelerek, kendime verdiğim bu sözümü yerine getirdim" dedi.Bu sırada şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın annesi Üftadiye Üçkan ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Üçkan'ın, oğlunun mezarı başında fotoğrafına sarılarak ağlaması herkesi duygulandırdı.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Gencimizin bu hassas ve nazik davranışı bizleri duygulandırdı. Şehitlerimizin arkasından, 'Şehitler ölmez' diye sloganlar atılır. Gerçekten bugün burada şehitlerin ölmediğini bir kez daha bu genç arkadaşımız bize hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehidimizi de rahmetle anıyorum" dedi.'HEM HÜZÜNLÜ HEM DE GURUR VERİCİ BİR AN'Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de, "Kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan şehidimiz Emre Üçkan kardeşimizin kuzeni İsmail Parlak kardeşimiz çok düşünceli bir davranışla şehidimizin ismini tüm dünyaya bu müsabaka sayesinde duyurmuş oldu. Bu bizim için her ne kadar hüzünlü bir an ise aynı zamanda gurur verici bir an da oldu. İsmail kardeşimizi şahsında tüm Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Şehidimize ve tüm şehitlerimiz rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.Şehit Üçkan'ın babası İsmail Üçkan, "Milli sporcumuz, yeğenim İsmail Parlak Avrupa şampiyonluğunu kazanmalarından sonra beni telefonla aradı. Şampiyonluk kupasını Emre ağabeyinin hırsı ile aldıklarını söyleyip, bu nedenle madalyasını mezarına koyup, ona hediye etmek istediğini söyledi. Bu davranışı bizleri gururlandırdı" dedi.Konuşmaların ardından şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.