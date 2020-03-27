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Madam Mode, kadından sonra çocuk koleksiyonu da üretecek

Kadın dış giyim markaları için hazırladığı koleksiyonlarla dikkat çeken Madam Mode, hazırladığı ilk çocuk koleksiyonu ile ana pazarı olan Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya açılmayı hedefliyor.

27.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:13
Madam Mode, kadından sonra çocuk koleksiyonu da üretecek
Kadın dış giyim markaları için hazırladığı koleksiyonlarla dikkat çeken Madam Mode, hazırladığı ilk çocuk koleksiyonu ile ana pazarı olan Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya açılmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

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