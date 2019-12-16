Madame Tussauds'da Mevlana figürü, Şeb-i Arus'ta ziyaretçileri bir sürprizle karşılıyor!

Açıldığı günden bu yana ünlü Türk düşünür Mevlana'nın figürüne ev sahipliği yapan merkezin bu yılki Şeb-i Arus törenleriyle eş zamanlı olarak ziyaretçilerine sunduğu yeni interaktif dekoru; Neyzen, Semazen ve Kudümzen sesinden Mevlana şiirlerini dinlemeyi mümkün kılıyor.

Madame Tussauds İstanbul yaşadığı dönemde aşkın sesi olarak bilinen 13. yüzyıl İslam âlimi ve şair Mevlânâ Celaleddin Rumi'yi yakından görmek isteyen ziyaretçileri için ünlü düşünürün ölüm yıldönümünde bir sürpriz hazırladı. Mevlana figürü, dekoruna eklenen yeni bir teknoloji ile ziyaretçilerin figüre yaklaştığını algılayarak, onları ayna üzerinde beliren görüntüler ve Mevlana şiirleriyle huzur dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yeni dekoruyla misafirlerini karşılayan Mevlana figürünün arkasına yerleştirilen ayna üzerinde harekete duyarlı olarak ekranda sırayla bir Neyzen, bir Semazen ve bir Kudümzen beliriyor. Söylemlerinde ve eserlerinde özellikle barış, sevgi ve Allah aşkına vurgu yapan Mevlana'nın en güzel üç şiiri de ziyaretçiler için duygu yüklü bir atmosferde okunuyor.

HOLOGRAFİK VE ETKİLEŞİMLİ BİR SİSTEM OLARAK TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sistem, özel üretim yarı geçirgen ayna ile akuple UHD ekran, yapay zeka ile çalışan etkileşim sistemi ve içeriğin yayımlandığı özel üretim medya sunucu olmak üzere üç temel bileşenden oluşuyor. Ortamı sürekli olarak izleyen alan tarama donanımı ve gelen veriyi değerlendiren yazılım ziyaretçinin Mevlana figürü veya ayna ile ilgilendiğini algılayınca medya sunucusu üzerinde bulunan özel yapım içerikleri tetikliyor. Klipler oynamaya başladığında figürler ayna arkasında ve boşlukta belirerek ayna bir holografik ekrana dönüşüyor.

Türkiye'deki bazı otellerde, konut ve yatlarda ayna-TV olarak yıllardır kullanılan sistem, bu tür holografik ve etkileşimli bir sistem olarak ilk kez uygulandı. Mevlana figürü için hazırlanan bu özel uygulama, yazılım geliştirme, medya prodüksiyonu, kurulum ve optimizasyon aşamalarının tümü dahil yaklaşık 2,5 ayda tamamlandı.

Dünyanın tanıdığı Türk felsefeci Mevlana'yı etkileşimli yeni dekoruyla görmek isteyenler, ünlü düşünürün vuslata kavuştuğu 17 Aralık'tan itibaren Madame Tussauds İstanbul'da ziyaret edebilir.