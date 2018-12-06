Madame Tussauds İstanbul'da Ziyaret Edin

Yaşadığı dönemde aşkın sesi olarak bilinen 13'üncü yüzyıl İslam âlimi ve şair Mevlânâ Celaleddin Rumi'yi yakından görmek isteyenler, ünlü düşünürü vuslata kavuştuğu haftada Madame Tussauds İstanbul'da görebilir.

Şiirleri hafızalardan silinmeyen Türk düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin balmumu figürü, ölüm yıldönümü kutlamalarında Madame Tussauds İstanbul'da ziyaretçiyle buluşuyor. 4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya, babasının ölümünden sonra medresede eğitim vermeye başlayan Mevlana, tüm dünyanın saygı duyduğu bir İslam Alimi olarak tanınıyor. Eserleri, birçok dünya diline çevrilen, dünya edebiyat otoriteleri tarafından örnek gösterilen şiirlerin sahibi Mevlana, söylemlerinde özellikle barış, sevgi ve Allah aşkına vurgu yapıyor.

17 Aralık 1273 yılında hayata veda eden, kendi deyimiyle bunu "sevgiliye kavuşma gecesi" olarak tanımladığı için vuslat kabul edilen ölümünün 745'inci yılında, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen Mevlana figürünü ziyaret ederek ünlü Türk düşünürünü yakından görebilir; onunla fotoğraf ve video çektirebilirsiniz.

Mevlana figürü için titiz bir çalışma gerçekleştirildi!

Anadolu topraklarında büyümüş ve evrensel bir tanınırlığa sahip Mevlana'nın barış mesajını ve din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlığa yönelik düşüncesini ziyaretçilerine ulaştırmak isteyen Madame Tussauds sanatçıları, Mevlana figürünün yapım çalışmalarını 22'inci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve Faruk Çelebi'nin desteği ve işbirliği ile gerçekleştirdi. Ciddi bir kaynak derlemesi sonunda ekip olarak Konya'yı ziyaret ederek dönemin şartları ve atmosferi ile ilgili bilgi sağlandı. Sitting adı verilen ölçümleme çalışmalarında ise yine ailenin tanımlamaları ve torunu Faruk Çelebi'nin boy ve beden ölçümleriyle ilerlendi. 3 saati aşan bir 'sitting' (ölçü alımı) sürecinin ardından 250'nin üzerinde vücut ölçüsü alındı ve figür tasarlandı. Mevlana figürünün ten rengi, saçları, gözleri, sakal ve kostüm detayları için ise aylar süren titiz bir araştırma süreci yürütüldü.