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Madame Tussauds Müzesi Prens Harry ve Markle'ın heykellerini kaldırdı

İngiltere'deki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini Kraliyet Ailesi bölümünden kaldırdı.

10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:29Madame Tussauds Müzesi Prens Harry ve Markle'ın heykellerini kaldırdı
'deki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini Kraliyet Ailesi bölümünden kaldırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

Madame Tussauds Müzesi Genel Müdürü Steve Davies, ilgi gören ve sevilen heykellerin sergilenmeye devam edeceğini belirterek, "Meghan ve Harry'nin heykelleri Kraliyet Ailesi bölümünde sergilenmeyecek" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Madame Tussauds, Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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