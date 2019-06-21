21.06.2019 14:41
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Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı

Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı

Antalya'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Antalya 'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Antalya Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa belediyesi işbirliğiyle yapılan yıkım işlemi mahalleliye de rahat bir nefes aldırdı. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesinde apartmanların arasında bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi encümeninin aldığı kararla yıkıldı. Sabah saatlerinde adrese gelen ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra evin yıkımını gerçekleştirdi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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