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Madde bağımlılarının meskeni metruk evi define avcıları talan etti

Madde bağımlılarının meskeni metruk evi define avcıları talan etti -10 metre derinlikte çukur kazdıkları belirlendi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metruk bir evin defineciler tarafından 10 metre kazıldığı belirlendi.

12.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:46
Madde bağımlılarının meskeni metruk evi define avcıları talan etti
-10 metre derinlikte çukur kazdıkları belirlendi
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde metruk bir evin defineciler tarafından 10 metre kazıldığı belirlendi.
Kızıltepe'de metruk evin içinde giren definecilerin, madenci gibi çalışıp çukur kazdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı'nda kullanılmayan bir eve dadanan defineciler, evin içinde 10 metrelik bir çukur kazdığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında eski ev sahibinin ifadesine başvururken eski sahibi L.D., evi 3 ay önce boşaltarak aynı sokaktaki başka bir eve taşındıklarını ve evin o zamandan beri boş kalarak madde bağımlıların mesken ettiğini öne sürdü.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde kırık testi ve küp parçalarına rastlandı.
Kaçak kazı ile ilgili inceleme başlatıldı. Madde bağımlılarının meskeni metruk evi define avcıları talan etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
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