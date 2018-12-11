Madde Bağımlılığına Karşı Bilinçlendirme Amacıyla Tiyatro Gösterimi Yapıldı

Kısır Döngü adlı oyunu; Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Belediye Meclisi Üyesi Cengizhan Aktan, Keşan İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri; Harun Büker, Alper Güler ile tiyatroya destek olan sponsorların temsilcilerin izlediği oyun; Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gösterildi ve saat 14.00'te başladı.

CDA Lojistik'in Ana sponsorluğu ile Kiremitçiler Madencilik Yetkilisi Bekir Kiremitçiler'in desteği ile Keşan'da öğrencilerle buluşan tiyatro öğrenciler tarafından büyük bir dikkatle izlendi.

Sigara ve uyuşturucu başta olmak üzere her türlü madde bağımlılığına karşı gençleri bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacı ile sahnelenen oyunda eğitimin tüm kötülüklere karşı çözüm olduğu aktarıldı.