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Madde Bağımlılığının zararları Kırıkhan'da anlatıldı

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğüne bağlı Psiko-Sosyal Destek Birimi tarafından, 17 Aralık Salı günü Kırıkhan'da 'Madde Bağımlılığının Bireyler Üzerindeki Olumsuz Etkisi' konulu seminer düzenlendi.

17.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:21Madde Bağımlılığının zararları Kırıkhan'da anlatıldı

Madde bağımlılığının çok önemli bir sorun olduğuna değinerek bu konuda vatandaşları ve belediye personellerini bilgilendiren yetkililer, bunun toplumsal duyarlılıkla aşılabileceğine dikkat çekti. Sosyal Çalışmacı Turgut Duman, Sosyolog Ebru Burğaç, Tıbbi Hizmetler Teknikleri Gülbahar Özeksay tarafından verilen seminerde madde kullanımının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun da altı çizildi.

Eğitmenler bağımlı bireylerin ne tür sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini de katılımcılara aktararak "Maddeye Değil Hayata Bağlanın" sloganıyla eğitimin amacını özetledi.


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Kaynak: Bültenler

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