Madde Bağımlılığının zararları Kırıkhan'da anlatıldı

Madde bağımlılığının çok önemli bir sorun olduğuna değinerek bu konuda vatandaşları ve belediye personellerini bilgilendiren yetkililer, bunun toplumsal duyarlılıkla aşılabileceğine dikkat çekti. Sosyal Çalışmacı Turgut Duman, Sosyolog Ebru Burğaç, Tıbbi Hizmetler Teknikleri Gülbahar Özeksay tarafından verilen seminerde madde kullanımının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun da altı çizildi.

Eğitmenler bağımlı bireylerin ne tür sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini de katılımcılara aktararak "Maddeye Değil Hayata Bağlanın" sloganıyla eğitimin amacını özetledi.