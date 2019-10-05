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Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti

Aydın'da psikolojisi sorunları olan madde bağımlısı genç, arsa meselesi yüzünden tartıştığı babasının cinsel organını kesti. Hastaneye kaldırılan baba tedavi altına alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi. Kaçan genç için çalışma başlatıldı.

05.10.2019 16:43

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50)cinsel organını keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

ARSA MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasınıncinsel organını kesip, otomobille kaçtı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(3)
NEİŞLER:baba onu evlatlıktan redetmezse adam değil
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KARIZMA:Genleri aktarilmali idammm
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BENGİBİLERİARIYORUM:BABASININ YAŞINA BAKANLARR
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