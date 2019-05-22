Madde Bağımlısı Gözaltına Alındı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde, emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama gerçekleştirdiği kişinin üzerine 1 fişek eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan Y.K.O.'nun üzerinden 1 fişek eroin ele geçirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilen Y.K.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Bahçelievler Mahallesi
, Tekirdağ
, Kapaklı
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA