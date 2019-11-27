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Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, kendi evini ateşe verdi.

27.11.2019 23:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:28Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verdi
'in ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, kendi evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında ikamet eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Serkan Y. (37), evde bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evi ateşe verdi. İkametten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin ortasında kalan Serkan Y., ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen şahsa ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Serkan Y., vakit kaybedilmeden ambulans ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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