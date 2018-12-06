Madde Bağımlısı Yükümlüler "Yeni Bir Hayata Merhaba" Diyecek

06 Aralık 2018 Perşembe 14:09



06 Aralık 2018 Perşembe 14:09

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin madde bağımlılığından kurtulmaları için geliştirilen "Yeni Bir Hayata Projesi" ile yükümlülerin topluma uyumları kolaylaştırılacak.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli Üniversitesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Yeşilay Kırklareli Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında, üniversitenin senato toplantı salonunda protokol töreni düzenlendi.Törende konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, törende yaptığı konuşmada, toplumun refahına ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini söyledi.Her gün yeni bir sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Şengörür, projelere katkı sağlayabilmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti."Yeni Bir Hayata Projesi" ile madde bağımlılığı bulunan yükümlülerin yeni bir hayata "Merhaba" demelerini sağlamak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Şengörür, yükümlüleri kötü bir yaşam tarzından kopararak yeniden sağlıklı bir hayata kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.Projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletin Prof. Dr. Şengörür, şunları kaydetti:"Gerçekleştireceğimiz proje ile Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin madde bağımlılığından kurtulmaları, hayata yeniden sımsıkı sarılmaları, sağlıklı bir yaşam düzeni kurmaları ve hayatlarına devam etmeleri için kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak topluma uyumlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.Topluma, çevreye, doğaya ve devlete katkı sağlayan bir yaklaşımla bugünden daha iyi bir gelecek yaratma umuduyla sosyal sorumluluk projelerine son derece önem veriyorum. Bu kapsamda Kırklareli Üniversitesi olarak ilimize ve toplumumuza faydalı olabilmek, birlik ve beraberliğin önemini arttırmak için bu ve bundan önceki projelerde olduğu gibi başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yürütmeye, toplumun her kesimine destek vermeye ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz."Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da, projenin denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin madde bağımlılığından kurtarılması ve sonraki yaşamlarının takibe alınması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.Projede emeği geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Yeşilay Şube Başkanı Vedat Açar da projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından projenin protokolü, Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, Rektör Prof. Dr. Şengörür ve Yeşilay Şube Başkanı Açar tarafından imzalandı.