Madde mi? Mana mı? Projesi yeniden hayata geçirildi

2017 yılında Develi Kaymakamlığı, Develi Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve

Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulunda yapılan 2020 yılının ilk seminerine ailelerle birlikte Develi protokolü de eşlik etti. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli PDR uzmanı Hasan Kılınç'ın bağımlıkla ilgili bilgilendirme sunumunun öncesinde İlçe protokolü de bu hassas konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek bu seminer programlarının önemine vurgu yaptı. Dünyada en büyük zenginliğin iyi bir evlat yetiştirmek olduğunu vurgulayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Teknolojinin gelişimiyle her ne kadar imkânlar çoğalsa da bu gelişim özellikle gençlerimizin davranışlarında yozlaşmaya sebebiyet vermektedir. Bu sebeple her birimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Yavrularımızın bu zehir tuzağına düştüğünden şüphelendiğiniz anda vakit kaybetmeden uzman desteği almayı ihmal etmeyin" açıklamalarında bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencilerin olmadığı sadece ailelere yönelik yapılan bilgilendirme seminerlerinin diğer okullarda da program dahilinde devam edeceğini belirtti.