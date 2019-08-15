- Maddi imkansızlıklar yüzünden iyileşemeyen 14 yaşındaki Zarife, yardım bekliyor

BAKÜ - Azerbaycan'da yaşayan ve psiko-motor gelişimi geriliği teşhisi konulan 14 yaşındaki Zarife Penahova, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyor. Tedavi için Tebriz'e ve Erzurum'a gelen ancak sağlığına kavuşamayan ve ailesinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamayan Zartife, tedavisi için yardım bekliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlı Bine kasabasında yaşayan Penavoh ailesinin kızı Zarife uzun yıllardır hastalıkla mücadele ediyor. Nahçıvan'dan gelerek Bine kasabasında küçük bir evde kirada kalan Penahov ailesinin 14 yaşındaki kızı Zarife Penahova, ailesinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamıyor. Psiko-motor gelişimi geriliği teşhisi konulan Zarife, fiziksel olarak yaşıtlarından çok farklı olmasına bakmayarak zihinsel olarak hiç bir farkı yok. Uzaktan eğitim alan Zarife derslerinden iyi notlar alıyor. Ali Penahov ve Gülbeniz Penahova çiftinin 10 yaşındaki oğlunda ise hiçbir anormallik gözlemlenmedi.Doktorların çok nadir bir hastalığı olduğunu söylediği küçük kızın tedavisi 9 aylıkken başladı. Zarife'nin doğumundan beri hastalıkla mücadele ettiğini belirten annesi Gülbeniz Penahova, "Azerbaycan'da tedavi ettirdik, tedavi için İran'ın Tebriz şehrine, Türkiye'de Erzurum'a gittik. Bunların hiçbirinin etkisi olmadı. Erzurum'da çocuğumuzun tedavisinin Ankara'da yapılabileceğini söylediler. Bizim, çocuğumuzu orada tedavi ettirmeye gücümüz yok. Tedavi masrafları çok olduğu için imkanımız yetmiyor. Tebriz'de ayaklarından ameliyat olması gerektiğini söylediler ama ona da imkanımız olmadığı için ameliyat olamadı" dedi.Babası inşaat işçisi olan Zarife'nin ailesi, imkanları olmadığı için gerekli ameliyatları yaptıramadı. Kızı için yardım isteyen Gülbeniz Penahova, "Nahçıvan'dan Bakü'ye geldik ve burada kirada kalıyoruz. Herkesten yardım istiyoruz. Azerbaycan devletinden, imkanı olan herkesten yardım istiyoruz. Benim evladıma yardım etsinler. Benim kızım çok zor dönemler geçiriyor. Ağrıları çoğalıyor ve ağrılar yüzünden artık dayanamıyor. Ameliyat olması lazım. Gücü yeten insanlarda yardım istiyorum. Türkiye devletinden, Azerbaycan devletinden yardım istiyorum. Benim kızımı da görsünler. Doktorlar bunun çok nadir bir hastalık olduğunu söylüyor. Ameliyatların masrafları çok fazla, ameliyat ettirmeye gücümüz yok" diye konuştu."Çok şiddetli ağrıları var"İç organları sıkıştığı ve vücudunda şişlikler oluştuğu için şiddetli ağrılar çeken küçük kız ağrı kesiciler olmadan duramıyor. Zarife 9 aylıkken tedaviye başlandığını vurgulayan Gülbeniz Penahova, "Şu anda 14 yaşında ve 9 aylık olduğundan beri tedavi ettiriyoruz. Çok az bir gelişme var. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla tedavi ettirdik ama bundan sonra tedavi ettirmeye gücümüz yetmiyor. Tedavi masrafları çok fazla. Eşim inşaat işçisi. Şimdiye kadar, gücümüz yettiği kadar tedavi ettirdik ama bundan sonra ameliyat ettirmeye gümüz yetmiyor. Onun için gücü yeten insanlardan, devletlerimizden yardım istiyorum. Çok şiddetli ağrıları olduğu için geceleri yatamıyor. Vücudunda şişlikler oluştu. Şişlikler ağrılar veriyor. Ayakları, kolları çalışmıyor. Eskiden kendi başına oturuyordu ama artık omurgası da eğildiği için kendi başına oturamıyor. Ayaklarını kullanamadığı için ayakları daha da kötüleşiyor. Tedavi ve ameliyat olamadığı için durumu git gide daha da kötüleşiyor. Geceleri ve gündüzleri uyuyamıyor" ifadelerini kullandı.Zarife'nin ailesi ameliyat masraflarına gücü yetmediği için kızlarına yardım edilmesini bekliyor.

Kaynak: İHA