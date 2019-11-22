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Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı

Bir döneme güzelliği ile damga vuran assolist Harika Avcı'nın pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddia edildi.

22.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:39

Popüler olduğu döneme güzelliği ve sesiyle damga vuran şarkıcı Harika Avcı'yla ilgili sevenlerini derinden sarsan bir iddia ortaya atıldı. 59 yaşındaki Avcı'nın maddi zorluklar yaşadığı ve bir pansiyon odasında yaşamaya devam ettiği iddia edildi.

"PANSİYON ODASINDA KALMAYA BAŞLADI"

Ses sanatçısı Onur Akay kendi internet sitesinde konuyla ilgili detayları anlattı. Akay, "Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı" ifadelerini kullandı.

"MADDİ ZORLUKLAR YAŞADI"

Onur Akay şöyle devam etti: "Harika Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu."

Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı

Harika Avcı, Onur Akay, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
6 HANIMLI ABDÜL AĞANIZ:Benim yanımda kalabilir
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MURO:beter olsunlar para var iken halka hakaret ederler devlet dusmanligi yaparlar orda burda alem yaparlar parti verir o zaman yatirim yapsa emekli icin parasini ødese idi
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SEVGI:Umarim atlatirsin sevdik seni sevdik paralarimiz acun ve dul karisi gibilri yiyiyor
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PAVYON GÜLÜ:Aynı gazinoda beraber başladıkları kadırgalı Aysel namıdeğer Seda Sayan paraya para demezken bu kadın bu halde.
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ADA:zamanında az harcasaydı
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MSDS:Pırıltılı dünyanın karanlık yüzü . .
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...:üzücü tabi ne oldum değil ne olacağım demeli . . .
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AVNİ:harikasın harika . Benimle çıkarmısın
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AVNİ:aslım senin için kızamık bile olmaya razıyım . filiz çayım benim
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ASLI:avnim grip mi oldun
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