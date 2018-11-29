Maden Emeklisine 55 Ton Elma "İkramiyesi"

29 Kasım 2018 Perşembe 11:18



29 Kasım 2018 Perşembe 11:18

SELİM BOSTANCI - Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli olan girişimci Adil Yakışık, emekli ikramiyesiyle kurduğu 18 dönümlük bahçesinde bu yıl 55 ton elma üretti.2004 yılında TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nden emekli olan Adil Yakışık (57), Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği fuar ve bahçe gezilerinde gördüğü üretimlerden etkilenerek meyve bahçesi kurmaya karar verdi.2006'da Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde satın aldığı 12 dönüm arazinin 6 dönümüne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle deneme amaçlı 112 armut fidanı dikmeye karar veren Yakışık, buradan aldığı verimle bahçesini büyütmeye ve elma yetiştiriciliğine başladı.Bir süre sonra meyve bahçesini 18 dönüme çıkaran ve 2 bin 500 tam bodur elma fidanı dikerek üretimini sürdüren Yakışık, buradan elde ettiği 55 ton elmayı satarak ayda 10 bin liranın üzerinde gelir etmeye başladı.Yakışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl madenci olarak çalışmasının ardından 2006'da emekli ikramiyesiyle 12 dönümlük yer aldığını ve bu bahçeyi değerlendirmek için araştırmalara başladığını söyledi.Köyünde bağ bahçe işleriyle uğraştığı dönemde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ege ve Akdeniz bölgelerine yapılan teknik gezilerde gördüğü bahçelerden etkilendiğini anlatan Yakışık, şöyle konuştu:"Antalya, Bursa, İzmir gibi illerdeki teknik gezilerde 'Burada oluyor da biz de neden olmasın.' dedim ve meyve işine girmeye karar verdim. İlk etapta 112 fidanla armut bahçesi kurduk, orada başarılı olunca 2009'da bin 300 adet fidan dikerek 1,5 ton ürün aldık. Bu katlanarak devam etti. Bahçemizi, 2012'de 6 dönüm daha ilave ederek 18 dönüme çıkardık, üretimimiz de artarak devam etti. Son olarak 55 ton ürün aldık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin çok büyük destekleri oldu. Yine devletimizin her yıl sağladığı mazot ve gübre desteğinden istifade ediyoruz. Onun da faydası oluyor. Emekliliğimin ardından gezdiğim fuar ve meyve bahçelerinden etkilenerek girdiğim bu işten çok memnunum. Aylık gelirimiz 10 bin liranın üzerinde.""Biz maalesef çalışmayı sevmiyoruz"Üretimlerinin artmasıyla meyveleri muhafaza edebilmek için soğuk hava deposu kurmaya karar verdiklerini ve devlet desteğiyle bu projelerini de hayata geçirdiklerini dile getiren Yakışık, üretim devam ederken depolama sorunu başladığını ve proje hazırlayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurduklarını, buradan 75 bin lira hibe alarak 100 ton kapasiteli soğuk hava deposu yaptıklarını söyledi.Yakışık, bu depo sayesinde 12 ay boyunca ürünleri pazarlayabildiklerini vurguladı.Meyvelerin hemen hemen tamamını pazarlarda kendilerinin sattığını anlatan Yakışık, az bir kısmını Bartın ve çevre illerdeki büyük marketlere verdiklerini dile getirdi.Yakışık, 13 kişilik bir aile olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Çocuklarım, gelinlerim ve torunlarımla bu işi yürütüyoruz. Bu sayede hem işçilik giderimiz olmuyor hem de düşük kar marjıyla satmak zorunda kalmıyoruz. Yine Bartın'da kurulu başka bahçelerdeki ürünlerin toplama ve satışını da yapıyoruz. Bu yıl 100 ton bir ürün satışımız oldu. Yaptığımız işten de son derece memnunuz.Bu işleri yapmak için sevmek lazım, çalışkan olmak lazım. Biz maalesef çalışmayı sevmiyoruz, zorlanmadan para kazanma peşindeyiz. Böyle hevesi olanlar tabii ki sıkıntı çekiyor. Biz burada çalışıyoruz, çocukları gurbete göndermedik. Çalışınca, sevince ve gayret edince her şey oluyor."