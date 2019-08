"Maden firmasına izin verilmesi için uğraştılar ancak şimdi eylemlere katılıyorlar"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale 'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin, "CHP'li bazı isimler maden firmasına izin verilmesi için Ankara'da uğraş verdiler ancak şimdi eylemlere katılıyorlar. Bu devam ederse CHP'li isimleri tek tek açıklayacağım." dedi.Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'nda görevli köy muhtarları ile Gelibolu Öğretmenevi'nde bir araya geldi.Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Turan, kentte bir süredir altın madeni tartışmalarının sürdüğünü hatırlattı.Bununla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Turan, maden sahası izninin eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer döneminde verildiğini aktardı.Yaşanan tartışmaların Çanakkale markasına zarar verdiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:"Bir maden meselesi çıktı, eksiği ve fazlası tartışılır konuşulur. Koca koca siyasetçiler, yöneticiler Almanya'da Türkiye'yi, Çanakkale'yi şikayet ediyorlar. Ege sahillerinde dükkanın önüne 'Çanakkale'de siyanür var' diye yazmış ki yalan, buna da bizim merkez belediyemiz, 'Bravo, tebrik ediyorum' diyor. Siyanürlü toprağa turist gelir mi? Sorunun, kargaşanın, mitingin, kavganın, gerginliğin olduğu yere turist gelir mi? Son dönemde yapılanlar en çok Çanakkale'nin turizmine ve tarımına zarar vermeye başlayacak.Bundan 3 ay önce tüm Türkiye, Çanakkale'de Troya diyordu, bugün başka şeyler söylüyor. Bir tek ağacın yanlış kesilmesine asla gönlümüz, ahlakımız ve imanımız razı olmaz ama bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Zamanın bakanı Çanakkaleli Cumhur Ersümer, yıl 2001'in 25 Nisan'ı. İlk altın arama iznini o vermiş. Devam eden bir süreç var, o günden bugüne 'Altın varsa bulun' demişler. Bulmuşlar, şimdi ağaçlar kesilmiş, yollar açılmış, tabiri caizse bir beton alan gibi bir yer ortaya çıkmış, şimdi gelip miting yapıyorlar. Burada kötü niyet var, başka bir şey var burada. Ağacın kesilmesine karşı olan adam, o ağaç kesilirken oraya gelir. Ağacın kesilmesini istemeyen adam, o gün orada miting yapar. Hakkını vermem lazım, zaman zaman toplantı, gösteri bir şeyler yapmışlar ama esas mitingi bugün yapıyorlar.""Benzer tartışmalar 15 yıl önce Bergama'da da vardı"Bülent Turan, 15 yıl önce de İzmir'in Bergama ilçesinde buna benzer tartışmaların yaşandığını hatırlattı.O dönemde her gün mitingler yapıldığını anımsatan Turan, "Eurogold diye yabancı bir firma arama yapıyordu Bergama'da. Her gün miting yapıldı, eylem yapıldı. FETÖ'nün firması oraya el koyup aldığı gün eylem bitti. O gün Bergama unutuldu. Çevre hassasiyeti olan arkadaşlar, ağaç kesilirken orada olması lazımdı. Ağaç kesilmiş, her şey bitmiş, adamın altın çıkartacağı gün gelip de 'Sen yapamazsın' demek bir başka hesabın adımıdır." ifadelerini kullandı.Turan, Alman vakıflarının Bergama'da Kanada aleyhine toplantılar, gösteriler yaptığı dönemde Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğünü anımsattı.Hiç kimsenin avukatı olmadıklarını ifade eden Turan, "Babamın oğlu yanlış yapsa, ağaç kesse kavga ederim. Orman müdürlüğü hesabını yapmış, kötü ormanı işaretlemiş, 'Daha kıymetli ağaç olsun diye zaten bunu yapacağız' demiş. 13 bin ağacı kesmişler, 14 bin ağaç hemen dikilmiş. '6 yıl bitiminde tekrar o bölge ağaçlandırılacak' demiş. Ben şehrin vekili olarak diyorum ki Valimizle, İl Başkanımızla gideceğiz, orada çevreye karşı meselenin bittiğinde bir yanlışlık varsa gerekeni yapacağız. Orası orman olacak, ağaç olacak, tertemiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.CHP'li milletvekillerine "önerge" çağrısıTuran, CHP'li milletvekillerine, madencilik faaliyetlerinin durdurulması yönünde önerge vermeleri çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:"Siz madene gerçekten karşıysanız, buradan açık davette bulunuyorum, CHP'nin kıymetli vekilleri, gelsinler Meclise, 'Madencilik faaliyetlerini durdurun' diye önerge versinler ama veremezler çünkü madenlerin çoğunu bunlar çıkartıyor. Çanakkale'deki iş adamlarının çoğu madenin altyapısını yapıyor, taşıma işini yapıyor, yan kollarında faaliyet gösteriyor. Bu bir ekmek imkanı. Uluslararası standartlarda çıkartılan madenin yer altında, yer üstünde bu millete hizmet etmesi, fayda sağlaması lazım. Bunlar çıksın ama hesapsız, plansız ne iş varsa takipçisi olacağız. Ağaç kesilmiş, iş başlamış sen kalkıp orada 'dur' diyorsan, bir başka anlama hizmet ettiğin düşünülür. Dün hemşehrimiz Bakan Sayın Ersümer izin vermiş, belediyemiz izin vermiş, o olmuş bu olmuş kimse ağzını açmamış, Vali Bey'in zaten rutin süreçte verdiği imzayı, 'Bunlar verdi' demeniz yanlıştır. Sen izni niye veriyorsun, 'altın varsa çıksın' diye veriyorsun. Sen bu izni vermişsin, utanmadan sıkılmadan 'Ben bu işe karşıyım' diyorsun. İmzayı atan da 'karşıyım' diyor; tam komedi. Adam firmayla ortaklık yapıyor, 'karşıyım' diyor. İnşaatını yapıyor, 'karşıyım' diyor; tam komedi. Bir film çevriliyor. Yeşille ilgili bizi kimseyle kıyaslayamaz. 2018'de Çanakkale'de 3 milyon fidan dikildi. Köprünün yeri değişti ağaç kesilmesin diye. Daha birçok konuda adım attık. Nasıl bana 'çevre katliamcısı' dersin. İmzayı atan adam diyor 'Bu nasıl sahtekarlık.' CHP'li bazı isimler maden firmasına izin verilmesi için Ankara'da uğraş verdiler ancak şimdi eylemlere katılıyorlar. Bu devam ederse CHP'li isimleri tek tek açıklayacağım.""Burada bir oyun var"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale bölgesinde çeşitli amaçlarla bin 800 farklı noktada kesim yapıldığını aktardı.Bu kesimlerin, Orman Bölge Müdürlüğünün izniyle yapıldığını ifade eden Turan, şunları söyledi:"Şu an Çanakkale'de bin 800 yerde kesim var. Yol yapılırken, baraj yapılırken, direk dikilirken bunlar halkımızın talepleri doğrultusunda mahkemenin izlemesi ile beraber Orman Bölge Müdürlüğünün izniyle kesilir, yerine yenisi dikilmek kaydıyla. Mermerci var, mıcırcı var, bir sürü var hiç konuşuyorlar mı? Birçoğu kendi arkadaşları. Bunların kestiği ağaç, ağaç değil mi? Biraz daha zorlarsa konuşacağım bunları, hepsinin belgesi var. Bana gelip de 'Neden bu ruhsatı geç veriyorsunuz kardeşim, arayın bakanı, arayın valiyi hızlandırın' diyen CHP'li yöneticileri söyleyeceğim, eğer uzatırlarsa bu işi. Sen hem 'Madene karşıyım' diyeceksin hem de bana gelip 'Neden bu işi yapmıyorsun?' diyeceksin. Burada bir oyun var. Eylemde 3 bin kişi varsa bunun 2 bini dışarıdan misafirimizdi. Çanakkale halkı bunu gördü bence. CHP'li arkadaşlarımız, yöneticilerimiz var. Yanlış yapıyorlar, 'Doğru değil' diyorlar."