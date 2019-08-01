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Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildiZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 3 işçinin yaralandığı göçük sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alper Kıransoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

01.08.2019 14:51
Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 3 işçinin yaralandığı göçük sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alper Kıransoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre dün Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Göçükten ağır yaralı olarak kurtarılan Alper Kıransoy ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kıransoy'un cenazesi hastane morgundan alınarak Asma Mahallesi Hz. Hamza Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Alper Kıransoy'la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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