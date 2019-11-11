Haberler » Güncel » Maden işçileri fidan dikti - Haber

Maden işçileri fidan dikti

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.

11.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:28Maden işçileri fidan dikti
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında 'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.

Zonguldak'ta fidan dikim törenleri Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, maden işçileri ile öğrenciler katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek,  Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından saat 11: 11'de fidanlar dikildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi de fidanları toprakla buluşturdu.Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde gerçekleştirilen törene ise Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, planlanan alana arıcılıkta fayda sağlaması bakımından yaban mersini ve kızılcık fidanı dikimi yaptıklarını söyledi.


- Zonguldak

Zonguldak, Maden, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Şehit öğrenciler için hatim ve mevlit
16:48 Kilis'te belediyeden muhtarlara bilgisayar desteği
16:48 Tayvan lideri Hong Kong hükümetine şiddeti sona erdirmesi çağrısı yaptı
16:47 Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı
16:42 Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 16:48:47