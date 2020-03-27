Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maden işçilerine koronavirüs önlemleri

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bulunduğu Zonguldak'ta, maden ocaklarında çalışan işçilerin koronavirüsten korunması için önlemler alınıyor.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Maden işçilerine koronavirüs önlemleri

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bulunduğu Zonguldak 'ta, maden ocaklarında çalışan işçilerin koronavirüsten korunması için önlemler alınıyor. Vali Erdoğan Bektaş, madenciler için birçok tedbir uygulandığını, TTK'da işçilerin gruplar halinde ocağa alınıp, işçi sayısının düşürüldüğünü söyledi.

Türkiye 'nin en büyük taş kömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta, maden işçilerinin koronavirüsten korunmaları için önlemler alınıyor. TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasında yapılan görüşmelerin ardından işçiler için alınan önlemler açıklandı. 7 bin 600 işçinin çalıştığı TTK'da, mevcut personelin yüzde 50'sinin 15 gün çalıştırılacağı açıklandı. Diğer yarısının da ayın diğer 15 gününde çalışacağı belirtilen açıklamada, tüm bürolarda ise asgari seviyede personelin çalışacağı belirtildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, maden işçilerinin korunması için bir dizi önlemler alındığını söyledi. TTK ve GMİS'in bu konuda çalışmalar yaptığını anlatan Vali Bektaş, "Bir dizi önlemler aldılar. Ocağa girerken, ocakta bulundukları sürede alınacak tedbirler hep görüşüldü. Girişte yapılan kontroller var. Herhangi bulgu ortaya çıkınca hemen bir ayrıştırma uygulanacak. O işçimiz hemen sağlık kontrolüne gönderilecek. Özel sektör için de Cumhurbaşkanlığımızın bir genelgesi var. Oradaki işçilerimiz içinde çalışıyoruz. Genelge ile özel firmalara birtakım imkanlar getirildi. Bizler şimdilik genel hayatı durduracak kadar bir panik halinde değiliz. Çok şükür değiliz. Olmadan da bu süreci atlatırız inşallah. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Madenlerde, aşağıda ve yukarıda istenen alınması gereken tedbirlerin alındığını biliyoruz" dedi.

'İŞÇİLERİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ'

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise koronavirüse karşı maden işçilerini sürekli bilgilendirdikleri ve gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi. TTK'da yeraltına inen işçi sayısını yarı yarıya düşürdüklerini kaydeden Yeşil, şöyle konuştu:

"İş yerlerimizde sağlıkçılarla birlikte yaptığımız istişareler sonrasında iş yerleri dezenfekte edilmeye başlandı. İşçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. En son TTK ile yaptığımız toplantı sonucunda iş yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için işçilerimizi yarı yarıya düşürdük. Bizler yakın temas halinde çalışan meslek grubuyuz. Yeraltındaki arkadaşlarımızın da sayısını o yüzden azalttık. Yeraltı işçi arkadaşlarımız 15 gün bir grup, 15 gün bir grup şekline çalışıyorlar. Arkadaşlarımız ocağa 20'şerli gruplarla inip çıkıyorlar. Normalde 52 kişilik gruplar halinde iniyorlardı. İkinci bir karar ya da bakanlığımızdan yeni bir talimat gelmediği sürece biler çalışmaya devam ediyoruz. İşi yerini sıkıntıya sokmayacak şekilde bir iş düzeni sağladık."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Türkiye, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Maden işçilerine koronavirüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Evde gizlice tıraş yapacak berberlere uyarı! Cezası çok büyük Haberler
Evde gizlice tıraş yapacak berberlere uyarı! Cezası çok büyük
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

10:18: KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Haber 10:15: Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu - Haber 10:12: Dışarı çıkamayan vatandaşın evine ekmek hizmeti - Haber 10:12: Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 10:11: Adana'da intikam cinayeti - Haber 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber