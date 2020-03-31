Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın fenomeni oldu

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan Tolga Kuku isimli maden işçisi yaptığı taklitlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

31.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:02
Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın fenomeni oldu
Zonguldak 'ta özel bir maden ocağında çalışan Tolga Kuku isimli maden işçisi yaptığı taklitlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taklitlerini evde oğluyla sürdüren Kuku, insanların yüzünü güldürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan ve amatör futbol oynayan Tolga Kuku isimli madenci arkadaşlarıyla beraber eline kazma, kürek alarak taklit yapmaya başladı. Sanatçıların seslendirdikleri parçaları taklit ederek sosyal medya hesabından paylaşan Kuku kısa sürede ilgi odağı oldu. Renkli görüntülere sahne olan taklitler vatandaşlar tarafından beğenilerek paylaşıldı. Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimleri de taklit eden Kuku, koronavirüs tedbirleri kapsamında evdekal çağrısı yaptı.

Evde kaldığı süre boyunca taklitlerine oğluyla devam eden Kuku, "Madencilere zaten hayat ağırdı. Üzerine bir de korona virüs bindi. Fakat biz biliyoruz ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır sırrınca bu zor zamanda her şeyin güzel tarafına bakarak hayatımızı güzelleştirmek bizim elimizde. Karantinada yada kabristanda kalmak istemiyorsan evinde kal İnağzı, Zonguldak ve Türkiye" şeklinde vatandaşlara çağrıda bulundu.

Maden işçisi; sosyal medya hesabından taklit videolarını sürdüreceğini aktardı. - ZONGULDAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Maden, Yaşam
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın fenomeni oldu - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:05: Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı - Haberler 13:01: Koronavirüs saha ekibinden 'evde kal' çağrısı - Haberler 13:01: Kars'ta Kızılay'dan anlamlı destek - Haberler 12:59: Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Haberler 12:59: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:30: Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık