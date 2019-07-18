Maden işletmesinin atık suyunun dereye karışması

Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki bir maden firmasının atık sahasındaki, atık suyun dereye karışmasına ilişkin, "Şu anki elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil" dedi.
Vali Taşbilek, 2019 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Karamustafa köyündeki maden şirketinin baraja giden borusunun ek yerinden çıkmasından dolayı pis suyun yağmur sularını toplayan kanala dökülmesi ve oradan da dereye inmesiyle alakalı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.
Olayın haber
alınmasıyla ilgili kurumların gerekli çalışmayı yaptığını dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız gece gerekli olan bütün çalışmaları yaptı. Bütün tahlilleri, numuneleri alarak laboratuvarlara gönderdi. Siyanür
ve diğer ağır metaller açısından ise numuneleri laboratuvarlara gönderdik. Allah'a şükür yapılan laboratuvar çalışmasında insan sağlığı için belirtilen parametrelerin 10'da 1'i civarından bir şey gözüküyor ama oda önemsenmeyecek boyutta. Biz gece yarısı bütün arkadaşlarımızı da orada görevlendirerek, köylerimizdeki vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şuan elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil. Diğer ağır metaller ile ilgili de laboratuvarlarımız çalışıyor. Onun sonucunu da vatandaşlarımla paylaşacağız. Şuan itibariyle milletimizi tedirginliğe sokacak, tedirgin olmalarını gerektirecek önem arz eden bir şey yok."
Meydana gelen olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını kaydeden Taşbilek, "Arkadaşlarımız ivedi müdahale ettiler. Herhangi bir sıkıntı, olumsuzluk yok. Doğan sıkıntıyla ilgili bizim açımızdan idari soruşturma başlatıldı, takip ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Herkesi çalışırken ciddiyete ve işlerini doğru yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.