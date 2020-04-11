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Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Ersin Özdoğan toprağa verildi.

11.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:55
Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Manisa 'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Ersin Özdoğan toprağa verildi.
Dün Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden ocağının yer altındaki bakım ve onarımlarının yürütüldüğü galeri bölümünde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak maden işçisi Ersin Özdoğan'ın cansız bedeni çıkarılırken, 1 madenci de yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 madenci için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası göçük altında kalan madenciler Erdinç Karaveli ve Salih Ayber'in de cansız bedenlerine akşam saatlerinde doğru ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz işçilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
SOMALI MADENCİ TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden 3 madenciden Soma'da ikamet eden 47 yaşındaki Ersin Özdoğan için Soma Hisar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Özdoğan'ın cenazesi yaşadığı evin önüne getirildi. Burada sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurularak, yakınlarından helallik alınmasının ardından Özdoğan'ın naaşı Hisar Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazı sonrası Özdoğan, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İKİ MADENCİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan maden kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Erdinç Karaveli'nin cenazesi, Soma Tugutalp Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine, 36 yaşındaki maden işçisi Salih Ayber'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine gönderildi.
VALİ AHMET DENİZ, MADENDE İNCELEME YAPTI
Manisa Valisi Ahmet Deniz de dün üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği madene giderek incelemelerde bulunmuş, meydana gelen olayla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel
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