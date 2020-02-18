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Maden ocağında fenalaşan işçi öldü

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi.

18.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:57Maden ocağında fenalaşan işçi öldü

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında bu sabah üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.



Recep Bilgin, Zonguldak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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