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Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü

Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü Gazdan etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 işçi hastanede Çankırı'da özel bir işletmeye ait olan kömür madeninde biriken gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

28.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:14
Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü
Gazdan etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 işçi hastanede
ÇANKIRI - Çankırı 'da özel bir işletmeye ait olan kömür madeninde biriken gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilışık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait yer altı kömür ocağında çalışan işçilerden 4'ü çalışma esnasında içeride biriken gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine 3 işçi kendini dışarı atmayı başarırken İbrahim Ağman ise dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken Ağman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Maden, 3. Sayfa

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Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü

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