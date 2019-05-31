Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak
'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak- Ankara
karayolu 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD
, 112 ve jandarma ekipleri işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa girerek mahsur kalan maden işçisini kurtarma çalışması yaptı. 4 saat süren çalışmanın ardından maden ocağında göçük altında kalan maden işçisi 31 yaşındaki Erol Maraz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maraz'ın 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. Ocaktan çıkartılan maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
(Barış Doğan
- Emre Can
Bayram/İHA)
Kaynak: İHA
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