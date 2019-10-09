Haberler » Güncel » Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.

09.10.2019 23:45Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki özel olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre, maden işçileri ocakta çalıştıkları sırada göçük meydana geldi. Madende çalışan Erol Akçaoğlu isimli maden işçisi ocakta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından Akçaoğlu'na ulaşıldı.
Kısa sürede olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de olay yerine giderek bölgede güvenlik önlemi aldı. Göçükten çıkartılan işçiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin yaşamını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Barış Doğan - Sertaç Özdemir/İHA)

Zonguldak, Maden, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:06 Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti
01:06 Resulayn ve Tel Abyad'da Patlamalar
01:06 Suriye'nin Kamışlı Kentinde Mevziler Vuruldu
01:06 Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik
01:06 Erdoğan Operasyonu Harekat Merkezinden Takip Etti
01:06 İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?
01:06 'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'
10.10.2019 01:10:19