Haberler » 3. Sayfa » Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.

09.10.2019 23:40Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki özel olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre, maden işçileri ocakta çalıştıkları sırada göçük meydana geldi. Madende çalışan Erol Akçaoğlu isimli maden işçisi ocakta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından Akçaoğlu'na ulaşıldı.

Kısa sürede olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de olay yerine giderek bölgede güvenlik önlemi aldı. Göçükten çıkartılan işçiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin yaşamını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Maden, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:00 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor
00:46 Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti
00:37 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor
00:12 Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır'da aileler HDP'ye tepki gösterdi
00:16 Özel maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
00:04 Savaş uçakları Fırat'ın Doğusunu vurmak için kalkış yapınca aileler HDP'ye tepki gösterdi
23:54 Akçakale sınırından alevli görüntüler
10.10.2019 01:10:35