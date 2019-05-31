31.05.2019 20:47
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Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsurZONGULDAK - Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak- Ankara karayolunun 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında yaşandı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Henüz ismi öğrenilemeyen işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Kaynak: İHA
Zonguldak, Maden, İşçi, 3. Sayfa

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