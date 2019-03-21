Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (4)

ZONGULDAK'ın Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
tahlisiye ekipleri yönlendirildi.
AFAD Müdürü Ahmet Güngör
ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini söyledi. - Zonguldak
Zonguldak, Gelik, Güncel
Kaynak: DHA