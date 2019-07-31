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Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

31.07.2019 19:10
Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1'i ağır 3 işçi yaralanmış ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alper Kıransoy'la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden, İşçi, Genel

Kaynak: İHA

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