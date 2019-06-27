27.06.2019 14:49
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Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 35 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak 'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 35 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göçükte yaralanan diğer işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy mevkisinde yaşandı. Özel bir maden ocağında çalışan 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli isimli maden işçisi meydana gelen göçük altında kaldı. Beline kadar toprak altında kalan işçiyi mesai arkadaşları kurtardı. Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Fahrettin Gegekli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göçükte yaralanan Orhan P. (31) isimli işçi ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı 'nın incelemelerinin ardından Gegekli'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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