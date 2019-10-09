Haberler » Güncel » Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

09.10.2019 23:52
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Akçaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:06 Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti
01:06 Resulayn ve Tel Abyad'da Patlamalar
01:06 Suriye'nin Kamışlı Kentinde Mevziler Vuruldu
01:06 Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik
01:06 Erdoğan Operasyonu Harekat Merkezinden Takip Etti
01:06 İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?
01:06 'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'
10.10.2019 01:08:18