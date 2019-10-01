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Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

01.10.2019 16:22Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Uğur Demirer, tavandan düşen kaya parçaları nedeniyle yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak sağlık ekiplerince sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Demirer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçinin yaralandığını belirterek, "Üzücü bir kaza. Madenci kardeşlerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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