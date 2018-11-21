21 Kasım 2018, 16:21
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Maden Ocağında Patlama: 3 İşçi Yaşamını Yitirdi (6)

Maden Ocağında Patlama: 3 İşçi Yaşamını Yitirdi (6)

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDITTK Tahlisiye Ekibinin 10 saat süren çalışmalarının ardından, meydana gelen patlamadan 10 saat sonra, ruhsatsız ocaktan 3 madencinin cansız bedenleri çıkarıldı.

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

TTK Tahlisiye Ekibinin 10 saat süren çalışmalarının ardından, meydana gelen patlamadan 10 saat sonra, ruhsatsız ocaktan 3 madencinin cansız bedenleri çıkarıldı. Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cansız bedenlerinin ocaktan çıkarıldığı sırada ocak ağzında bekleyen madenci yakınları sinir krizi geçirdi.

Ölen maden işçilerinden Hakan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk, "Oğlum oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Cenazeler daha sonra ambulanslara konularak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:21