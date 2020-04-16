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Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

16.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:14
Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Mersin 'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde gündüz saatlerinde kamyondan malzeme indiren işçilerin üstüne toprak kaydı. İşçilerin bir kısmı kaçarak kurtulurken, 2 kişi toprak altında kaldı. İlk müdahaleyi madende bulunan işçiler yaparken, bölgeye arama kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bir işçi kısa sürede toprak altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları bir süre devam etti. Yapılan çalışmaların sonucunda Musa Oğuz'a ulaşan ekipler, işçinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Oğuz, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fındıkpınarı, Mersin, İşçi, 3. Sayfa
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