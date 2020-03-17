Maden sahaları ihale edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 284 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.
17.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 284 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 284 adet maden sahası ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.
İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.
İhale ile ilgili usul ve esaslar genel müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek.
Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Öte yandan, MAPEG tarafından, ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 2 adet 2. Grup, küçük alan maden sahası, 20 Nisan'da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.
Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük sitesinden yayımlanarak en az on 15 gün önceden ilan edilecek.
İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 284 adet maden sahası ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.
İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.
İhale ile ilgili usul ve esaslar genel müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek.
Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Öte yandan, MAPEG tarafından, ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 2 adet 2. Grup, küçük alan maden sahası, 20 Nisan'da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.
Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük sitesinden yayımlanarak en az on 15 gün önceden ilan edilecek.
İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Kaynak: AA
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