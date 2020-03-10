Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava
Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
10.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:27
Muğla 'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Serkan A. ve ölen işçilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yazılı savunmasını bir sonraki celsede sunmak istediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu için yazılan talimat cevabının beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Metin Kesikçiler, geciken bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya konulmasını talep ettiklerini söyledi.
Geciken raporun dosyanın atıl kalmasına neden olduğunu savunan Kesikçiler, raporu hazırlaması gereken bilirkişi hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını istediklerini kaydetti.
Ölen işçilerden Şükrü Otlak'ın eşi Hatice Otlak ise yaşanan olayın iş kazası değil cinayet olduğunu ileri sürerek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Saibe Otlak da babasının hayatını kaybettiği olayla ilgili adaletin bir an önce yerini bulmasını istediklerini anlattı.
Olay
Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti
Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından madenin işletmecileri Mustafa Ali K. ve oğlu Özkan K. ile mühendis Serkan A. tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, 29 Ağustos 2019'daki duruşmada sanıkların tahliyesine karar vermişti.
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Serkan A. ve ölen işçilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yazılı savunmasını bir sonraki celsede sunmak istediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu için yazılan talimat cevabının beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Metin Kesikçiler, geciken bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya konulmasını talep ettiklerini söyledi.
Geciken raporun dosyanın atıl kalmasına neden olduğunu savunan Kesikçiler, raporu hazırlaması gereken bilirkişi hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını istediklerini kaydetti.
Ölen işçilerden Şükrü Otlak'ın eşi Hatice Otlak ise yaşanan olayın iş kazası değil cinayet olduğunu ileri sürerek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Saibe Otlak da babasının hayatını kaybettiği olayla ilgili adaletin bir an önce yerini bulmasını istediklerini anlattı.
Olay
Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti
Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından madenin işletmecileri Mustafa Ali K. ve oğlu Özkan K. ile mühendis Serkan A. tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, 29 Ağustos 2019'daki duruşmada sanıkların tahliyesine karar vermişti.
Kaynak: AA
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