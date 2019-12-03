Haberler » Güncel » Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor - Haber

Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 301 madenciden biri olan Uğur Çolak'ın (26) geride bıraktığı çocuklarından İsmail Ayaz Çolak'ın (7), kardeşi Ulaş Çolak'a (5) babasının içinde yer aldığı masallar anlatması, duyanların yüreklerini dağlıyor.

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:42Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor

MANİSA'nın ilçesindeki kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 301 madenciden biri olan Uğur Çolak'ın (26) geride bıraktığı çocuklarından İsmail Ayaz Çolak'ın (7), kardeşi Ulaş Çolak'a (5) babasının içinde yer aldığı masallar anlatması, duyanların yüreklerini dağlıyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 yılında meydana kömür ocağı faciasında, galerilerin bulunduğu bölümde çalışan Uğur Çolak da yaşamını yitirdi. Çolak, geride gözü yaşlı bir eş ve o dönemde biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık iki çocuk bıraktı. Gülsüm Çolak (55) ve gelini Duygu Çolak, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de maden şehidinin fotoğraflarına bakarak acılarını yaşarken, oğulları İsmail Ayaz Çolak ile Ulaş Çolak ise babalarını masallarda yaşıyor.

Torunu İsmail Ayaz'ın geceleri uyumadan önce kardeşi Ulaş Çolak'a kendi uydurduğu masallarla babasını anlattığını belirten Gülsüm Çolak, "Babasız büyümek onlar için çok zor oldu. Torunlarımın ikisi de aniden soru sorulduğunda kaldıramıyorlar. Torunum İsmail Ayaz, kardeşine, 'Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde 4 kişilik bir aile varmış. Bu ailenin babası Uğur Çolak, annesi Duygu Çolak, iki de çocukları varmış. Biri'nin adı Ayaz, diğeri Ulaş. Ayaz büyük ağabey, çok oturaklı, metanetli. Babaları cennet olmuş. Bir de güçlü anneleri var, bakıyor onlara. Baba Uğur Çolak da gökyüzünden çocuklarına bakıyor. Ayaz ve Ulaş çok iyi yerlerde olacak. Babaları da yukarıdan yıldız olup onlara gülecek' diye, kendi masalını anlatıyor. Onları öyle görünce yüreğimiz yanıyor. Yanında ağlayamıyoruz, babalarını anlatamıyoruz. Hasretlerini bu şekilde gideriyorlar. Hiç hatırlamadıkları babalarını, fotoğraflarda görüyorlar" dedi.

Diğer madenci çocuklarının da benzer durumda olduklarını belirten babaanne Çolak, "Soma'da çok büyük bir dram var" diye konuştu.



İsmail Ayaz, Uğur Çolak, Soma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:08:36