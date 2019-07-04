04.07.2019 15:10
Haberler» Güncel» Haber

Maden suyu kullanarak kozmetik ürettiler

Maden suyu kullanarak kozmetik ürettiler

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, doğal maden suyu kullanarak kozmetik ürün elde ettiklerini, amaçlarının ithallerin yerine yerli ve milli malların kullanılması olduğunu bildirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, doğal maden suyu kullanarak kozmetik ürün elde ettiklerini, amaçlarının ithallerin yerine yerli ve milli malların kullanılması olduğunu bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Üniversitesi akademisyenleri Türkiye Kızılay Derneğinin ürettiği doğal maden suyunu kullanarak yerli ve milli ürün serisi geliştirdi.
EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, proje kapsamında dört farklı ürün serisi geliştirdiklerini belirtti.
Türk Kızılayın doğal maden sularından hareketle formülasyonları hazırladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:
"Su yerine maden suyunun zengin mineral içeriğini kullandık. Bu çok önemli bir çalışma, amacımız ithal edilen ürünlerin yerine ülkemizde yerli ve milli olarak ürettiğimiz ürünlerin kullanılmasını sağlamak. Geliştirdiğimiz ürünün formülasyon geliştirme çalışmaları üniversitemizde yapıldı. Stabilite, kalite kontrol ve dermatolojik test analizleri üniversitemizin farklı birimlerinden destek alarak yaptığımız çalışmalar, dolayısıyla ürünümüz gerçekten çok kaliteli bir ürün olarak tarafımızdan Ar-Ge'si yapılmış bir ürün oldu."
Prof. Dr. Özer, ürünlerinin kalitesinden çok emin olduklarını vurgulayarak, "Bu ürünün fark yaratacak bir ürün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Üniversitenin bu proje için iş birliği yaptığı firmanın genel müdürü Nurettin Ustaoğlu, bu projeden çıkan ürünlerin ekim ayında lansmanını planladıklarını ve önce Türkiye'de satışa sunmayı düşündüklerini bildirdi.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise Türkiye'nin ekonomik anlamdaki dar boğazlardan çıkmasının yolunun eğitim, bilim, fen ve özel sektörle iş birliği olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:58   İshak: "600 binin üzerinde turist bekliyoruz"
17:58   ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü
17:58   ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
17:58   FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
17:57   Dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ
17:55   Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)
17:55   Mersin'de afet tatbikatı