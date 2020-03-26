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Maden, "Vatandaşlarımız şikayetlerini TÜBİS aracılığıyla yapabilir"

Ticaret Zonguldak İl Müdürü İsmail Maden, koronovirüsünün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler aldıkları söyledi.

26.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:19
Maden,
Ticaret Zonguldak İl Müdürü İsmail Maden , koronovirüsünün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler aldıkları söyledi. İl Müdürü Maden; "Tüketicilerimiz yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Ancak tüketicilerimizin sağlık güvenliği açısından evlerinden çıkmadan e devlet şifresi ile de şikayette bulunabilmeleri mümkündür. Tüketicilerimizin şikayetlerini elektronik ortamda e-devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla yapmalarını rica ediyoruz" dedi.

İl Müdürü İsmail Maden, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Devletimiz Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler almakta ve uygulamaktadır. Bu kapsamda Tüketicilerimiz yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Ancak tüketicilerimizin sağlık güvenliği açısından evlerinden çıkmadan e devlet şifresi ile de şikayette bulunabilmeleri mümkündür. Tüketicilerimizin şikayetlerini elektronik ortamda e-devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla yapmalarını rica ediyoruz. Sisteme giriş ve şikayetini yüklemede sorun yaşayan tüketicilerimiz İl Müdürlüğümüzü arayarak destek alabilirler."

Tüketicilerin şikayetlerini hiçbir bedel ödemeden gerçekleştirebileceğini ifade eden Maden, "Tüketicilerimiz şikayetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama ve devletimizin aldığı tedbirlere uyma noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Maden, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Maden, 'Vatandaşlarımız şikayetlerini TÜBİS aracılığıyla yapabilir' - Haberler

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