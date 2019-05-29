Maden yolu asfaltlamasında sona gelindi

Başkan Tutal, Taraşçı Kavşağından başlayan ve Marangozlar Kavşağında sona eren 5.5 kilometrelik yolun asfaltlama işleminin 1 aya kadar tamamlanacağını kaydetti.

Maden yolu bölgesinde asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Tutal; sorumluluk alanımızdaolmayan yolumuzun asfaltlama çalışmalarını Belediye olarakbiz üstlenmiştik.Vatandaşlar ve kamyoncu esnafımız tarafından gelen talep ve istekler sonucu çalışmalarına başladığımız yolda hava şartlarının normale dönmesi ile çalışmalarımız hız kazandı. Eti Alüminyum A.Ş tarafından bitüm malzemesi karşılanacak olan yol çalışmamızda, Taşıyıcılar Kooperatifimizin araçları ise malzeme çekiminde bize yardımcı olacak. Alt yapı ve asfaltlama çalışmaları Belediyemiz tarafından yapılan yolumuzun bayramdan önce TOKİ konutlarından başlayan Marangozlar Kavşağına kadar olan bölümünün asfaltlama çalışması yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Taraşcı Kavşağından başlayan ve Toki Konutları arasında kalan bölümü ise en kısa sürede tamamlayacağız. " dedi.

Kaynak: Bültenler