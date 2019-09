"Madenciler 200 bin ağaç dikecek"

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, kasım ayında düzenleyeceklerini çalıştay sırasında 2 milyon lira değerinde 200 bin ağaç dikeceklerini belirterek, "Madencilerin, Türkiye 'deki orman varlığını tahrip etmedeki oranı da binde 2 ile 2,5'tur. Bizim o kadar üzerimize geliyorlar ki, 'her yeri mahvettiniz, döktünüz' diye. Bunların yerine biz, her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz." dedi.Kaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde 2018 yılı mermer ihracatçılarına yönelik düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyada mermeri mermer yapan Türkiye'deki iki ilden birinin Afyonkarahisar olduğunu söyledi.Dünyada şeker mermeri denilince ilk akla Afyonkarahisar'ın geldiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:"2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracatın 185 milyon dolarlık kısmını doğal taş ve maden ihracatçıları yaptı. Buda ihracatın yüzde 54'lük kısmı. Ben ve hepimiz bu sektörde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymuş durumdayız. Ancak, sektörde ciddi sıkıntılarımız var. İzinler ve adını koyamadığımız bazı engellemeler, çok hızlı büyüyen ve daha ileriye giderken bizim önümüze gerçekten ciddi sıkıntılar getirdi. Yani, maden sektörü, S.O.S veriyor. Ama bizim mottomuz, inadına ihracat, inadına üretimdir. Çünkü başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. Dolayısıyla bizim bu sıkıntılardan çıkmamız, özellikle katma değerin tamamı bu ülkenin bağrından çıkan madenlerimizle başarabiliriz. İthal girdili ürünlerle değil.""Öz eleştiride yapacağız"Kaya, Almanya ve Japonya'nın bunu kendi öz kaynaklarını kullanarak ve işleyerek sanayiye dönüştürmesiyle başardığını vurguladı.Türkiye'nin ise geç kaldığını savunan Kaya, "Bugünün dünyasında madencilik nasıl yapılıyorsa, bizde aynısını yaparak sürdürebilir, doğayla barışık ve insanı önceleyen madenciliği yapalım. Ama bunun içinde önümüze her türlü engelleri çıkarıyorlar. Biz sezaryen yaparak bu cevheri alacağız. Ama sezaryen yaptığımız o anneyi masada bırakalım demiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Tabii ki eksiklerimiz var. Öz eleştiride yapacağız. Sürdürülebilir ve bu ülkenin çıkarlarına yönelik ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.-"1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz"Kaya, Türkiye'nin doğal taş ihracatının 30 milyon dolardan bugün itibariyle bu rakamın 3 milyar dolara gittiğini kaydetti.Kasım ayında İzmir'de 'Hayatımız Maden 3' isimli bir çalıştaylarının olacağına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:"Orada da ciddi bir planlama yapıyoruz. İnşallah, burada bürokrasi ve herkesin bize katkı sunmasını istiyoruz. Çalıştay esnasında da 2 milyon lira değerindeki 200 bin ağacı biz madenciler olarak dikeceğiz. Bunu da her yıl yapacağız. Biz bugüne kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden bunu yaparken görünmedik. Madencilerin, Türkiye'deki orman varlığını tahrip etmedeki oranı da binde 2 ile 2,5'tur. Bizim o kadar üzerimize geliyorlar ki, 'her yeri mahvettiniz, döktünüz' diye. Bunların yerine biz, her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz. Hiçbir şey demeden sadece para verince bunlar görünmüyor. Bu çalışmaları artık kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü, bizim inanılmaz bir şekilde algı problemimiz ve sıkıntımız var."Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da maden ile mermerle özdeşleşmiş bir il olduklarını belirterek sektörün kentteki yatırımların lokomotifi olduğunu ifade etti.Programa, Vali Tutulmaz ile EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya'nın yanı sıra, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.Konuşmaların ardından mermer sektöründe faaliyet gösteren Afyonkarahisar'daki 66 ihracatçıya ödülleri verildi.