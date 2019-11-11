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Madenciler fidan dikti

Zonguldak'ta maden işçileri fidan dikti.

11.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:43Madenciler fidan dikti
'ta maden işçileri fidan dikti.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Perşembe Şefliğinde 11.11.2019 saat 11.11'de 40 bin 100 Dişbudak fidanı toprakla buluşturuldu. Çaycuma'ya bağlı Kahvecioğlu Köyü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları ile Müessese müdürleri ve maden işçileri, dişbudak dikimi gerçekleştirdi. - ZONGULDAK

Orman İşletme Müdürlüğü, Zonguldak, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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