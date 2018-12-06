Madenciler İçin Koştular

Zonguldak
'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
nedeniyle koşu yarışması düzenlendi.
Maden Mühendisleri ve Atletizm
İ Temsilciliği tarafından Karaelmas Kemal Köksal
Stadyumu'nda 4 Aralık Madenciler Günü
nedeniyle, 'Madenciler Koşusu' yapıldı.
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen koşuya yaklaşık 150 sporcu katıldı. 2006-2008 doğumlu küçüklerde 400 metre, 2005-2006 doğumlu yıldızlarda 800 metre, 2001, 2002, 2003, 2004 doğumlu gençlerde 1200 metre yarışları yapıldı. Madenci Koşusu'nun startını Maden Mühendisleri Odası
Başkanı Hüsnü Meydan verdi. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen koşuda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Bazı sporcular zaman zaman zorlansalar da parkuru tamamladı.
Afganistanlı öğrenciler büyük bir başarı örneği gösterdi
Madenciler günü nedeniyle düzenlenen koşuda Afganistan uyruklu öğrenciler büyük bir başarı örneği gösterdi. Anlamlı yarışta Kilimli
Ortaokulu adına yarışlara katılan öğrenciler Mehdi Rezael birinci ve Roullah Hooman ise üçüncü Yarışların sonunda dereceye giren sporculara Maden Mühendislerinin hazırlamış olduğu hediye çeki ve madalya verildi. Hediyeleri, Maden Mühendisleri Odası 2'inci Başkanı Hüsnü Meydan, Gençlik Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Atletizm İl Temsilcisi Erol Emral ve milli atletizm antrenörü Utku Duman verdi. - ZONGULDAK
Dünya Madenciler Günü,Aralık,Madenciler Günü,Zonguldak
06 Aralık 2018 Perşembe 16:22