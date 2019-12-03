Haberler » Spor » Madenciler için koştular - Spor

Madenciler için koştular

Maden Mühendisleri Odası tarafından Madenciler günü nedeniyle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenciler Koşusu düzenlendi.

03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:15Madenciler için koştular
Maden Mühendisleri Odası tarafından Madenciler günü nedeniyle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenciler Koşusu düzenlendi.

Maden Mühendisleri Odası tarafından 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenci Koşusu yapıldı. Müsabakalara Merkez İl ve İlçelerden onlarca sporcu katıldı. Yarışlar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun ev sahipliğinde yapılan madenci koşusunda sporcular soğuk hava da bir birlerini geçmek için kıyasıya mücadele verdi. Öte yandan bazı sporcular ise zaman zaman yarışlarda zorlansalar da parkuru tamamladı. Ardından soğuk hava nedeniyle bir kaç sporcu baygınlık geçirdi.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara Maden Mühendisleri Odası sponsorluğunda madalya, hediye çeki ve eşofman takımı hediye edildi.

Atletizm İl Temsilcisi Erol Emral,"Yarışları en iyi şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çocuklarımız madenciler için koştu. Bunun bizler için ayrı bir önemi var. Biz madenci kentinde yaşıyoruz. İnanıyorumki madencilerimizi de piste en iyi şekilde andık. Müsabakalarda dereceye giren bütün sporcuları tebrik ediyorum"diye konuştu - ZONGULDAK

Maden Mühendisleri Odası, Madenciler Günü, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:00 Göztepe: 1-2 - Spor
15:00 Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz'den açıklama - Spor
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Spor
14:57 Balıkesirspor'da Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı! - Spor
14:50 Trabzonspor kafilesi, Türkiye Kupası'ndaki Altay maçı için İzmir'e gitti - Spor
13:57 Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı - Spor
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi - Spor
13:45 Miha Zajc'a Genoa talip oldu - Spor
13:42 Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı... - Spor
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:06:58