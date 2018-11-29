Madenciler Pistte Anılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 16:50



29 Kasım 2018 Perşembe 16:50

4 Aralık Madenciler günü nedeniyle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda " Madenci Koşusu" yapılacak.Atletizm İl Temsilciliği ve Maden Mühendisleri Odası işbirliği ile 4 Aralık Madenciler günü nedeniyle "Madenci Koşusu" yapılacak. 6 Aralık saat 10: 00'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenci Koşusu yapılacak müsabakalara, küçüklerde 2007,2008, Yıldızlarda 2006,2005, gençlerde 2004 ve 2000 sporcular katılacak. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecek.Düzenlenecek program hakkında bilgi veren Atletizm İl Temsilcisi Erol Emral, "Maden Mühendisleri Odasından 4 Aralık Madenciler günü nedeniyle koşu talebi geldi. Bizde 6 Aralık'ta Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda madencilerimiz için koşacağız. Yarışlara büyük bir katılımın olması planlanıyor. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa madalya verilecek' 'dedi. - ZONGULDAK