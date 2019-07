Madenciler sorunlarına çözüm için Ankara'da

Geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yaparak madencilik sektörünün sorunlarını dile getiren sektör temsilcileri, Ankara 'ya çıkarma yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile görüştü. Madencilik sektörünün temsilcileri, sorunların çözümü açısından soluğu Ankara'da aldı. Temsilciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç'i ziyaret ederek sorunları iletme fırsatı buldu.Sektör temsilcileri görüşmelerde, madencilik sektörünün sürdürülebilir olması için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliğinin de bir an önce giderilmesinin hayati önem taşıdığını aktardıkları bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, başta maden ruhsatlarına ilişkin sektör temsilcilerinin talepleri başta olmak üzere kendi bakanlık ve kurumlarını ilgilendiren sorunların çözümü noktasında idari ve yasal olarak her türlü adımı atmaya ve çalışmaya hazır olduklarını aktardıkları öğrenildi.Kendisi de madencilik sektöründen gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun ise görüşme sırasında orman izin bedellerinin yüksekliği konusunda sektörün hassasiyeti konusunda gerekli araştırma ve çalışmayı yapacaklarını ve bakanlık olarak sektörün yaşadığı sorunları aşması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını sektör temsilcilerine aktırdığı kaydedildi.Ankara'daki ilk tur görüşmelerden yetkililerden sorunların çözümü noktasında olumlu izlenimlerle ayrılmalarına rağmen çözüm için daha yolun başında olduklarını vurgulayan sektör temsilcileri, "Asıl mutluluğu sektörün yaşadığı sorunların çözümü için adım atıldığında yaşayacağız" görüşünü paylaştı.Temsilciler, önümüzdeki günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla görüşerek sorunlarının çözümü için arayışlarını sürdürecekleri bildirdi. - İZMİR