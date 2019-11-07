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Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan madencilerle birlikte üretimin 400 tondan 1000 tona çıkması kutlandı.

07.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:59 Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan madencilerle birlikte üretimin 400 tondan 1000 tona çıkması kutlandı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Genel Müdür Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Güner, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü yöneticileri, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve yöneticileri ve maden işçileri ile bir araya geldi. Genel Müdür Eroğlu ve beraberindekiler TTK'da son olarak işe başlayan maden işçileri ile birlikte günlük üretimin 400 tondan 1000 tona çıkması nedeniyle pasta kesildi. TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı tertip salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan TTK Genel Müdürü Eroğlu, üretimin 400 tondan 1000 tona çıkarılması emeği geçen TTK Armutçuk Müessese Müdürü ve ekibi ile maden işçilerine ve tüm teknik kadroya başarılarından dolayı tebrik etti.

Tören sonunda TTK yöneticileri ve maden işçileri Genel Müdür Eroğlu'nun kestiği pastadan yedi. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

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